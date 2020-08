Domenech critica Gasperini: “Grazie per i cambi nel finale” (Di giovedì 13 agosto 2020) Raymond Domenech, l’ex ct della Francia, critica il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini su Twitter dopo la sconfitta nel quarto di finale di Champions League con il Psg. “Un bravo al Psg e grazie a Gasperini per i suoi cambi nella parte finale del match. La leggenda che gli allenatori italiani siano dei grandi tattici per quanto riguarda questo match resta una leggenda. Tuchel ha avuto più successo”. Bravo au PSG pour cette belle émotion et merci à Gasparini pour ses changements de fin de match. Comme quoi la légende des entraîneurs italiens grand tacticien sur ce match reste une légende. Tuchel a eu plus de réussite . — Raymond Domenech (@RaymondDomenech) August 12, ... Leggi su ilnapolista

Non è mai stato simpatico e non lo sarà mai. Forse più di 14 anni dopo, Raymond Domenech ha ancora addosso il rancore nei nostri confronti per la finale Mondiale di Germania 2006 che, di fatto, è rima ...

