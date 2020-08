Domenech campione di antipatia critica Gasperini: “Italiani bravi tattici? Una leggenda” (Di giovedì 13 agosto 2020) Parigi, 13 ago – Se da dieci anni non allena nemmeno una squadra dell’ultima serie francese un motivo ci sarà. Dal 2010 infatti Raymond Domenech ha collezionato nel suo palmares solo una serie di improbabili sparate, con l’unico risultato di confermare la sua unica caratteristica peculiare: l’antipatia. E il bersaglio preferito, manco a dirlo, sono l’Italia e gli italiani. Certo, il povero Domenech va anche compreso: la sconfitta ai rigori nella finale Mondiale 2006 ha avuto un impatto sulla sua carriera (e probabilmente anche sulla sua vita) determinante. L’allenatore francese di origine spagnola (è figlio di un esule anti-franchista) dopo la sconfitta di Berlino ha inanellato solo figuracce, riuscendo a farsi eliminare ai gironi sia agli Europei del 2008 che dai Mondiali 2010 (due ... Leggi su ilprimatonazionale

