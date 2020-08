Domenech al veleno sull’Atalanta: “Gasperini, grazie per i cambi! Allenatori italiani tattici? Leggenda” (Di giovedì 13 agosto 2020) A Raymond Domenech, evidentemente, ancora brucia il ricordo della finale dei Mondiali 2006 nei quali l’Italia trionfò a spese della sua Francia. L’ex allenatore transalpino non perde mai occasione di denigrare tutto ciò che ha a che fare con il calcio italiano, dunque l’eliminazione dell’Atalanta dalla Champions League per mano del PSG ha rappresentato un più che valido motivo per scoccare qualche frecciatina. Domenech ha criticato Gasperini (sbagliandone anche il nome) e tutta la categoria degli Allenatori italiani: “bravo al Psg per questa grande emozione e grazie a Gasparini per i suoi cambi a fine partita. Va solo a dimostrare che la leggenda degli Allenatori italiani grandi tattici in ... Leggi su sportfair

TezierLudovic : @riccardofrizza Panem et circences!Cosi l’abbiamo nell’ C..da anni,e gli allenatori di «sopra»che stanno di nuovo o… -

