Dieta con ricotta di capra per il buon funzionamento del metabolismo (Di giovedì 13 agosto 2020) Ottenuta dal siero di latte, la ricotta di capra non è un formaggio ma un latticino. Introdurla nella Dieta permette di apprezzare diversi benefici, tra i quali è possibile citare il miglioramento dell'efficienza del metabolismo. Entrando nel vivo delle peculiarità nutrizionali della ricotta di capra, ricordiamo che 100 grammi di prodotto apportano circa 175 calorie. Per quanto riguarda i nutrienti specifici, ricordiamo la presenza della vitamina A, antiossidante e preziosa per la salute della pelle e l'efficienza della vista, così come il contenuto di vitamine del gruppo B che, come evidenziato dagli esperti del gruppo Humanitas, favorisce il buon funzionamento del metabolismo. Si potrebbe andare ...

