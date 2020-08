Dieselgate Daimler - Accordo con le autorità Usa: Stoccarda pagherà 1,5 miliardi di dollari (Di giovedì 13 agosto 2020) Il Gruppo Daimler ha raggiunto un Accordo con le autorità americane per il caso delle emissioni diesel, il quale vede coinvolti circa 250.000 mezzi del costruttore tedesco circolanti sul suolo Usa: stando a quanto comunicato da Stoccarda, lintesa chiude la vicenda sia a livello civile, sia per quel che riguarda la violazione delle normative ambientali.Cè anche una class action. Il miliardo e mezzo di dollari, pari a meno di 1,3 miliardi euro, è la somma complessiva che i tedeschi verseranno per le manipolazioni dei motori a gasolio contestate dallEnvironmental Protection Agency (a livello nazionale), dal California Air Resource Board (per il Golden State) e, tra gli altri, dal Dipartimento di Giustizia americano: le stesse istituzioni che, sempre negli Usa, hanno messo sotto accusa ... Leggi su quattroruote

Le leggi locali rendono quasi impossibile la chiusura dell'impianto, ma la Ineos, che ci vorrebbe produrre la Grenadier, è in prima linea per l'acquisto ...

Dieselgate, accordo negli Usa per Daimler, pagherà 2,2 miliardi di dollari

MILANO - Daimler ha raggiunto un accordo di principio di una compensazione amichevole con le autorità statunitensi per patteggiare i procedimenti relativi alle indagini sul software per ingannare i te ...

MILANO - Daimler ha raggiunto un accordo di principio di una compensazione amichevole con le autorità statunitensi per patteggiare i procedimenti relativi alle indagini sul software per ingannare i te ...