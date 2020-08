Deputati con il bonus, chi sono? Il 5 Stelle è Rizzone (Di giovedì 13 agosto 2020) Chi sono i Deputati con il bonus per le partite Iva? Si moltiplicano gli indizi, aumentano le persone che si autodenunciano. Dopo il via ibera da parte del Garante sulla pubblicazione dei nomi dei Deputati che hanno richiesto e/o ottenuto il bonus per le partite IVA, emergono le prime generalità, i primi indizi e le prime conferme. Deputati con il bonus, chi sono e che cosa sappiamo Partiamo da una premessa. Tutti i riflettori sono puntati evidentemente su Montecitorio, sui nomi dei Deputati che hanno fatto richiesta del sussidio. Va detto che la gran parte dei beneficiari criticati sono in realtà amministratori locali anche di Comuni di grandi dimensioni. Alla mattina del 13 ... Leggi su newsmondo

