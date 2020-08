Denunce Covid, avvisi di garanzia: Conte e sei ministri indagati (Di giovedì 13 agosto 2020) Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i ministri Bonafede, Di Maio, Gualtieri, Guerini, Lamorgese e Speranza hanno ricevuto una notifica riguardante un avviso ex art. 6, comma 2, legge cost. n. ... Leggi su quotidiano

TgLa7 : Avviso garanzia a #Conte-ministri dopo denunce per #Covid. Coinvolti Bonafede,Di Maio,Gualtieri,Guerini,Lamorgese,Speranza - repubblica : Covid, avviso di garanzia a Conte e altri ministri dopo denunce. Palazzo Chigi: 'Atto dovuto'. La Procura verso l'a… - inail_gov : Settimo rapporto nazionale Inail: sono 51.363 i contagi sul lavoro da Covid-19 segnalati all'Istituto… - Samira1577 : RT @TgLa7: Avviso garanzia a #Conte-ministri dopo denunce per #Covid. Coinvolti Bonafede,Di Maio,Gualtieri,Guerini,Lamorgese,Speranza - add966 : RT @CaioGCM: ++ Avviso garanzia a Conte-ministri dopo denunce per Covid ++ -