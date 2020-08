Decreto Agosto, contributi a fondo perduto ai negozi dei centri storici di 29 città d’arte: stanziati 500 mln (Di giovedì 13 agosto 2020) Da Venezia a Napoli e Bari, sono 29 le città d’arte ad alta vocazione turistica in cui gli esercizi commerciali aperti al pubblico nei centri storici godranno del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto legge Agosto approvato venerdì 8 Agosto dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento stanzia oltre 500 milioni di euro da destinare a un parziale ristoro per i soggetti che svolgono attività di vendita di beni o servizi al pubblico che abbiano subito un calo del fatturato di almeno un terzo rispetto al 2019, dovuto alla assenza di turismo internazionale. Il contributo verrà ... Leggi su ildenaro

agorarai : 'L'articolo che ho voluto nel decreto agosto, incentiva con liquidità i ristoranti che hanno aperto e quelli che no… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Il decreto agosto ai raggi X. Follia sulle casalinghe, propaganda sul Sud, pasticcio sui… - fattoquotidiano : Ok a decreto Agosto, Conte: “Risorse per 100 miliardi”. Bonus a pagamenti elettronici, più soldi per invalidità. “L… - mpiacenonaver1 : RT @ItaliaViva: 'L'articolo che ho voluto nel decreto agosto, incentiva con liquidità i ristoranti che hanno aperto e quelli che non hanno… - ItaliaViva : 'L'articolo che ho voluto nel decreto agosto, incentiva con liquidità i ristoranti che hanno aperto e quelli che no… -