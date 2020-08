De Luca, altro blitz pre-elettorale: bando estivo per assumere (come dirigenti) i collaboratori degli assessori (Di giovedì 13 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAncora un colpo di coda, che ha il sapore del blitz pre-elezioni, per la giunta regionale dal presidente Pd Vincenzo De Luca: il 14 luglio scorso è stato pubblicato un bando, con scadenza 4 settembre (in pratica durante il periodo di vacanze) per l’assunzione di 52 dirigenti negli uffici dell’ente regionale. Dopo l’Eav, bando per l’assunzione del responsabile Risorse Umane (contratto da 100mila euro), arriva un altro blitz estivo pre-elettorale. Ma c’è un comma del bando che fa alzare il sospetto che si tratti di una classica marchetta elettorale: 26 posti saranno riservati ai dipendenti della giunta. Dunque, la metà dei ... Leggi su anteprima24

L'intervento alla spalla per il difensore olandese "è perfettamente riuscito". "Ora è tempo di recuperare", scrive l'ex Ajax su Instagram ROMA - Intervento alla spalla riuscito per Matthijs de Ligt ch ...

'Luca, il primo organismo vivente e il suo linguaggio'

Professore, Unitus è coinvolta nel progetto di rilevanza nazionale 'Originale Chemiae'. Di che si tratta? ''Di ricerche sulla chimica delle origini o primigenia, con il nostro ateneo come capofila di ...

