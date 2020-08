De Jong: “Pjanic? Ha qualità, ci farà diventare più forti. Il Barça è sempre favorito” (Di giovedì 13 agosto 2020) Frank de Jong, difensore del Barcellona, alla vigilia del quarto di finale contro il Bayern Monaco in programma in Portogallo. Queste alcune delle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di beIn Sport: “Favoriti? Non mi interessa chi è il favorito. Il Bayern è una grande squadra ma vedremo cosa succederà e chi sarà stato più bravo. Il Barcellona è sempre uno dei favoriti. Ma quest’anno ci sono diverse squadre che possono vincere la Champions League. Con il Napoli è stata una bella partita, abbiamo vinto contro un avversario difficile. Pjanic? Miralem è un grande calciatore. Di sicurò renderà la squadra più forte, mette qualità quando ha la palla tra i piedi.” Foto: Barcellona twitter L'articolo De Jong: “Pjanic? Ha qualità, ... Leggi su alfredopedulla

