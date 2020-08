Dazi Usa scampati, Bellanova: “Ottima notizia per Italia, basta guerre commerciali” (Di giovedì 13 agosto 2020) “Adesso più che mai non è tempo di guerre commerciali“. Così la ministra Teresa Bellanova commenta la decisione dell’Ustr (United States Trade Representative) di non aggiungere Dazi ai prodotti Italiani, tra cui il vino, nell’ambito della revisione semestrale delle misure adottate inattuazione della sentenza dell’Organizzazione mondiale del Commercio (Wto). Il Mipaaf è ora al lavoro “su misure di sostegno all’export“. Un’ottima notizia per le nostre filiere agroalimentari – continua Bellanova – soprattutto quelle che negli anni sono state capaci di conquistare quote di mercato sempre più rilevanti nell’export verso gli Usa. La dimostrazione evidente che quando a muoversi è, ... Leggi su winemag

ivanscalfarotto : Revisione semestrale dei #dazi #Airbus da parte degli USA, senza alcuna tariffa aggiuntiva sui prodotti italiani. U… - LaStampa : Dazi Usa, Trump grazia 3 miliardi di euro sul cibo Made in Italy - coldiretti : Dazi Usa, Trump grazia 3 miliardi di euro di cibo Made in Italy - sarahross71 : RT @Ansa_TerraGusto: 'Non ci sarà alcun dazio aggiuntivo negli #StatiUniti sui vini del nostro Paese'. Lo annuncia l'Unione Italiana Vini #… - giorgiogaias : RT @Confagricoltura: Dazi USA, nessuna variazione per l'agroalimentare italiano. @masgiansanti a Radio 24 Focus Economia -