Daniele Scardina sta male, è stata Diletta Leotta a lasciarlo (Foto) (Di giovedì 13 agosto 2020) Daniele Scardina non ha tradito Diletta Leotta ed è il pugile a raccontare tutto mostrando alla rivista Chi il suo dolore (Foto). Uno sfogo di un ex ancora molto innamorato ma Scardina non ha intenzione di rinunciare alla bella conduttrice sportiva. Intanto, entrambi sono in vacanza in Sardegna, Diletta Leotta con le sue amiche, lui con la speranza che lei cambi idea e che tornino di nuovo insieme. Sembravano una coppia perfetta, li abbiamo visti tutti i loro scatti sul balcone di casa in pieno lockdown, in pieno allenamento in costume. Sono poi arrivate le Foto della vacanza con i genitori e sembravano pronti anche a fare progetti ben più importanti. Poi tra Diletta Leotta e ... Leggi su ultimenotizieflash

