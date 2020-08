Dall’Inter di Mourinho a quella di Conte: il calcio italiano si aggrappa ancora ai nerazzurri (Di giovedì 13 agosto 2020) Il calcio italiano si aggrappa ancora una volta all’Inter a dieci anni di distanza per riportare un trofeo internazionale nel Bel Paese. Dalla vittoria della Champions League a maggio 2010, solo bocconi amari per le squadre nostrane, mai capaci di conquistare un solo titolo in un decennio in cui a imperversare sono stati principalmente il calcio spagnolo e quello inglese, salvo rare incursioni. Ci sono state semifinali e finali, è vero, ma mai un trionfo: l’ultimo resta quello di Mourinho nel 2010, poi zeru tituli. E adesso, l’Inter resta l’ultima italiana in corsa: in Germania servono due vittorie per mettere le mani sull’Europa League che peraltro manca da più di vent’anni (era ancora la Coppa Uefa). La Juventus ha ... Leggi su sportface

lukakismo1709 : @PaoloCond Se una persona è intelligente e colta te lo dimostra da queste cose, ti ricordi la prima conferenza stam… - DBenedectus : L'aneddoto raccontato dall'ex difensore dei Red Devils The post Rojo e la lite con Ibrahimovic: “Avevo paura mi ucc… -

Ultime Notizie dalla rete : Dall’Inter Mourinho Comunicati politici e associazioni UsCatanzaro.net