“Da mesi gli italiani non ricevono un euro” Lo diceva la deputata leghista col bonus in tasca (Di giovedì 13 agosto 2020) Elena Murelli è stata espulsa dalla Lega, trattamento diverso per i consiglieri veneti. Andrea Dara: “il bonus lo ha chiesto la mamma”. Succedeva il 24 maggio, quasi tre mesi fa, a frittata già fatta. Elena Murelli è in collegamento insieme al senatore Manuel Vescovi, da remoto, con l’Accademia federale della Lega, il loro partito. A un certo punto la deputata del Carroccio, sospesa da Matteo Salvini per aver chiesto e ottenuto il bonus da 600 euro, difende “ambulanti, commercianti e artigiani” che “da mesi non ricevono un euro, come fanno a campare? Il governo non sta facendo nulla“. Parole dette con il bonus già in tasca. Alla fine ... Leggi su chenews

