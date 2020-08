Cuba rivela di stare lavorando a 4 vaccini per il coronavirus (Di giovedì 13 agosto 2020) Arriva a sorpresa da Cuba la notizia che l’Istituto Finlay starebbe lavorando a 4 diversi vaccini contro il coronavirus, di cui uno in stato avanzato. La medicina Cubana stupisce ancora una volta il mondo e dopo che numerosi medici e infermieri erano stati in Italia per aiutare nel periodo più difficile della pandemia, ora proprio il paese caraibico lancia la bomba sul vaccino. Cuba si sta dimostrando ancora una volta all’avanguardia per quanto riguarda le cure e la salute “Il nostro paese sta lavorando con i candidati vaccini”, ha detto Francisco Durán, capo dell’epidemiologia Cubana. In caso di successo questo vaccino sarebbe una nuova pietra miliare per la ... Leggi su ilnapolista

