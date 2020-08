Crosetti: l’Atalanta non perde mai, come i bambini, perché gioca (Di giovedì 13 agosto 2020) Maurizio Crosetti sulle pagine di Repubblica parla della sconfitta dell’Atalanta in Champions contro il Psg e la definisce una “non-sconfitta” perché il suo calcio è come quello dei bambini “e i bambini non perdono mai, i bambini giocano” L’Atalanta esce dall’Europa ma non da sé stessa, non dal suo sogno vero. È stata bravissima quasi per intero, anche se lo sport è fatto di tanti “quasi” messi insieme, particelle e atomi che non sempre trovano unità La sconfitta non toglie nulla infatti all’annata strepitosa della compagine di Gasperini, alla sua bravura, al lavoro fatto. Èd è stato bellissimi che sia stata proprio la squadra di Bergamo, con i 6 mila morti, delle bare ... Leggi su ilnapolista

