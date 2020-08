Crollo del Ponte Morandi: domani le commemorazioni, dalla messa alla fiaccolata (Di giovedì 13 agosto 2020) Sono trascorsi 2 anni dal Crollo del Ponte Morandi: in programma domani le commemorazioni della tragedia, dalla messa alla fiaccolata. Alle 9 nella chiesa di s.Bartolomeo della Certosa si terrà una messa in suffragio delle 43 vittime presieduta dall’arcivescovo di Genova Marco Tasca. Dalle 10:30 avrà luogo la cerimonia privata organizzata dal comitato Ricordo vittime Ponte Morandi in collaborazione con il Comune di Genova nella Radura della Memoria, una pedana circolare realizzata con il legno delle foreste distrutte dal ciclone Vaia e che ospita 43 diversi tipi di piante, un’installazione temporanea in attesa del ... Leggi su meteoweb.eu

