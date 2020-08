Cristiano Ronaldo medita sul futuro: spunta la “ricca” pista Qatar… (Di giovedì 13 agosto 2020) Il futuro di Cristiano Ronaldo sembra essere in bilico. Lo scudetto vinto non sembra essere abbastanza per il fuoriclasse portoghese che medita anche sul possibile addio alla Juventus. Se i rumors sul Paris Saint-Germain continuano incessanti, potrebbe esserci un'altra pista meno blasonata... ma molto ricca.Cristiano Ronaldo: il Qatar chiamacaption id="attachment 984929" align="alignnone" width="795" Serie A Cristiano Ronaldo (getty images)/captionCon l'arrivo di Pirlo sulla panchina bianconera, la Juventus sta pensando da una rivoluzione della rosa che potrebbe vedere proprio il coinvolgimento di Cristiano Ronaldo. Uno dei motivi principali sarebbe l'elevato ingaggio del portoghese. In tal senso, la ... Leggi su itasportpress

