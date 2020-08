Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez in vacanza sul super yacht (Di giovedì 13 agosto 2020) Ciascuno festeggia il weekend come vuole, certo, ma soprattutto come può. Per dare il via a una estate insolita anche per gli sportivi, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno scelto l’intimità della famiglia. Un tuffo al largo delle coste liguri, a bordo del nuovo yacht acquistato a giugno. Una sorta di reggia galleggiante in realtà: il modello Azimut Grande, nella versione da 27 metri di lunghezza e 7 di larghezza, realizzato in tempo record per il campione portoghese nei cantieri Azimut yachts di Viareggio. Cinque milioni e 750 mila euro il prezzo di listino del panfilo, esclusi optional e personalizzazioni, che pare abbiano fatto lievitare di parecchio il costo. Ma per CR7, primo calciatore della storia a raggiungere un miliardo di euro di patrimonio, ... Leggi su aciclico

TheSunFootball : Andrea Pirlo chose Lionel Messi over Cristiano Ronaldo in his dream XI - francefootball : Cristiano Ronaldo est-il trop grand pour la Juventus ? - IndianRegista : CRISTIANO RONALDO IL RE IL RE IL RE - junews24com : Balague sgancia la mina: «Ronaldo è stato offerto ovunque. Anche al Barcellona» - - sportli26181512 : Juve, quanto ti costa Ronaldo? Ecco la cifra per non fare minusvalenza: Quanto costa, ancora, Cristiano Ronaldo all… -