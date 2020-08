"Cristiano Ronaldo al Barcellona". Una bomba sulla Juventus: conti in rosso, "vuole toglierselo di torno a ogni costo". Indiscreto-terremoto (Di giovedì 13 agosto 2020) La Juventus sarebbe disposta a cedere Cristiano Ronaldo. Non solo, l'avrebbe addirittura "offerto al Barcellona". A rivelarlo alla BBC è stato Guillem Balague, giornalista catalano da tempo dislocato in Inghilterra, come riferisce la Gazzetta dello Sport. Più di una bomba di calciomercato: un terremoto, perché CR7 fino a 2 stagioni fa era il giocatore simbolo del Real Madrid, l'anti-Messi per eccellenza. I blaugrana, ha spiegato Balague, si sarebbe detto non interessato anche perché un eventuale arrivo del portoghese si sarebbe tradotto nell'automatico addio di Leo. La fonte è però affidabile, visto che Balague ha scritto la biografia del portoghese e intrattiene saldissimi rapporti con Jorge Mendes, l'onnipotente manager di ... Leggi su liberoquotidiano

Corriere : Ronaldo lascia la Juve? Il suo biografo: «I dirigenti bianconeri lo stanno offrendo a chiunque» - sportbible : Cristiano Ronaldo and Lionel Messi in the same team ???? - TheSunFootball : Andrea Pirlo chose Lionel Messi over Cristiano Ronaldo in his dream XI - Valeria23549267 : RT @LordGalurd: Anche oggi, come ieri giornalisti esteri e quelli da 104 che abbiamo in Italia stanno vendendo Cristiano #Ronaldo. Non sap… - naijaperiscope : Cristiano Ronaldo Offered To Barcelona -