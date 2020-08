Cristiano Malgioglio, smentisce la crisi: ecco come va con il fidanzato (Di giovedì 13 agosto 2020) Questo articolo . Cristiano Malgioglio si affida sempre ai social per parlare di sé, raccontando del suo quotidiano e anche della vita sentimentale. ecco cosa c’è da sapere. Cristiano Malgioglio ha condiviso sui social una notizia che di fatto smentisce la crisi con il suo attuale fidanzato misterioso. Spesso e volentieri infatti Malgioglio raccontando molto della sua vita, … Leggi su youmovies

Tristan__esdpv : Buongiorno solo a Flavia Vento che nel 2012 ha abbandonato l’isola e a Cristiano Malgioglio che le ha sbraitato in… - infoitcultura : Cristiano Malgioglio ed il suo fidanzato si sono lasciati? Un dettaglio lo fa pensare - cvgvalentina : @DracarysVibes Oh ma sei propio fissata con cristiano malgioglio ahah ???? - infoitcultura : Cristiano Malgioglio, dedica inaspettata: “La tua presenza è come il sole” - infoitcultura : Cristiano Malgioglio dedica per un amico misterioso -