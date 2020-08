Cristiano Bergodi: “Sono ancora in ospedale per il coronavirus, ma sto migliorando” (Di giovedì 13 agosto 2020) In Romania la situazione legata all’emergenza coronavirus è più che mai da tenere sotto controllo e un allenatore italiano è stato contagiato da diversi giorni. Si tratta di Cristiano Bergodi, ex giocatore della Lazio e allenatore del club dell’Univeristà Craiova: “Sono ancora in ospedale, però il quadro clinico migliora alla grande. Considerata la polmonite bilaterale, sto bene, in giornata dovrebbe arrivare il risultato del nuovo test, spero sia negativo. Il virus mi è arrivato dal team manager, è stato il primo ad averlo, lavorandoci a stretto contatto era quasi inevitabile riceverlo”. Leggi su sportface

