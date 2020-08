Crisi d’agosto in casa Cinque Stelle: in gioco c’è l’identità del Movimento (Di giovedì 13 agosto 2020) M5S e il voto su Rousseau: da Movimento a partito? La Crisi agostana quest’anno è interna al Movimento Cinque Stelle. Alla vigilia di Ferragosto i pentastellati si dividono su due questioni fondamentali: la deroga al limite dei due mandati per i consiglieri comunali e il via libera alle alleanze con i partiti tradizionali nelle elezioni amministrative. Due nodi sui quali il capo politico Vito Crimi ha chiesto di votare sulla piattaforma Rousseau oggi e domani e il cui responso si saprà il 14 sera. In gioco c’è l’identità del Movimento, perché in pratica in due mosse si trasformerebbe definitivamente in partito. Il caldo dell’estate potrebbe portare infatti con sé, passando anche quasi in sordina, tutte ... Leggi su tpi

martinoloiacono : Bisogna ammettere che la crisi di governo d’agosto fu piuttosto divertente. #crisibalneare - GiacomoRisitano : RT @Giuseppednc: @ostvest @GiacomoRisitano @Scacciavillani @Redazione_ROARS @filippo46c @Cartabellotta a me sembra che @scacciavillani (e i… - Giuseppednc : @ostvest @GiacomoRisitano @Scacciavillani @Redazione_ROARS @filippo46c @Cartabellotta a me sembra che… - NeroneroNerox : #governoladro grazie a questo governo le partite iva dal 20 agosto prossimo in piena crisi economica torneranno ad… - odietamoG : Durante una serata di agosto non riuscivo a dormire , avevo appena avuto una semi crisi d'ansia , mi misi a fare un… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi d’agosto Decreto Agosto, licenziamenti possibili solo dopo la cig. Fisco light per il Sud. Tasse sospese pagate in 2 anni. Oggi il Cdm Il Sole 24 ORE