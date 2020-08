Covid, nuovo rialzo di casi in Italia: oggi 523 e 6 morti (Di giovedì 13 agosto 2020) Continua a salire il numero dei nuovi positivi al Covid-19 in Italia: ieri erano 481 oggi 523. Mentre i morti sono scesi da 10 a 6 nelle ultime 24 ore. In totale i decessi causati dal virus salgono a ... Leggi su tg.la7

nzingaretti : Giusta la decisione del Governo di effettuare tamponi a chi rientra da Paesi con molti casi #Covid. Nei giorni scor… - capuanogio : La crisi #Covid condiziona in negativo il bilancio #Juventus (stima - 70 mln al 30/6/2020) e costringe i bianconeri… - Tg3web : Mentre la Nuova Zelanda fa in conti con un nuovo focolaio, in Europa preoccupa il forte aumento dei contagi in Germ… - CriCristinaCri : Si viaggia a ritmo di oltre 500 contagi al giorno. si potrebbero regolamentare meglio gli ingressi nei locali, anc… - ricrrooll : RT @Kotiomkin: L'#Italia è in pericolo per colpa dei coglioni che ballano sulla spiaggia bevendo #mojito. Di nuovo. [@a_boa_ff] #13agosto… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovo Covid, in India nuovo record di casi Adnkronos Covid, 4 casi aretini tutti riconducibili a Corfù

Isolati, in attesa di esito del tampone, altri cinque contatti stretti AREZZO — Il Covid avanza in tutta la Toscana e non ... il più anziano 71 e attualmente si trovano in isolamento domiciliare. I ...

Ferragosto 2020: cosa fare e dove andare

approfondisce le nuove dinamiche sociali di cui tutti noi stiamo facendo esperienza a causa dell’emergenza coronavirus. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 9 alle 19. Se volete andare alla ...

