Covid, l'aggiornamento: turista lombardo trovato positivo in ingresso al pronto soccorso (Di giovedì 13 agosto 2020) Un nuovo caso di positività nel territorio cesenate e zero in quello forlivese. A livello provinciale si mantiene stabile su cifre molto basse l'andamento della pandemia di Covid-19. Nel bollettino ... Leggi su cesenatoday

repubblica : Covid, avvisi di garanzia a Conte e sei ministri. Il pm: da archiviare. Il premier: 'Mi assumo responsabilità polit… - repubblica : Covid, il Comitato esperti spinge per obbligo distanziamento anche sui treni regionali [aggiornamento delle 20:34] - repubblica : Coronavirus nel mondo, Trump: 'Vaccino prima di fine 2020'. Ma Twitter gli blocca l'account per fake news sul covid… - sapomnia : +++Aggiornamento al #13agosto+++ Oggi solo 15 province registrano 0 nuovi casi. Tenendo conto dei tempi di incubazi… - rep_milano : Glenn Cooper dedica il nuovo romanzo a Roberto Stella, medico di Busto Arsizio ucciso dal Covid [di LUCIA LANDONI]… -