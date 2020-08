Covid in Campania, altri 27 contagi: 9 legati al focolaio della clinica di Acerra (Di giovedì 13 agosto 2020) Coronavirus, il bollettino di oggi dell'Unità di crisi della Regione Campania: 27 positivi su 1.708 tamponi (9 legati al focolaio nella Villa dei Fiori di Acerra, 6 già... Leggi su ilmattino

VincenzoDeLuca : COVID-19, IN ARRIVO NUOVA ORDINANZA Leggi la mia dichiarazione?? - VincenzoDeLuca : +++ COVID-19: MINI ZONA ROSSA A SANT’ANTONIO ABATE (NA) +++ ??#CORONAVIRUS: in relazione al numero elevato di conta… - fattoquotidiano : “Criticità nelle procedure” per i tre ospedali dedicati (due mai aperti): il caso investe il cerchio magico di De L… - Notiziedi_it : Covid, l’Unità di Crisi della Campania: «Restate in Italia» - Napoliflash24 : Covid-19, isolamento domiciliare per chi rientra in Campania dall'estero - -