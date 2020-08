Covid, il virologo Clementi: «I migranti sono un pericolo, il governo deve fare qualcosa» (Di giovedì 13 agosto 2020) A dare lo scossone è il virologo Clementi. «Oggi abbiamo tre tipi diversi di focolai di coronavirus Sars-Cov-2 in Italia. I focolai interni, che sono al momento normali e fisiologici e sono diventati una minoranza. Poi ci sono i focolai di ritorno dei vacanzieri. E poi un terzo tipo quantitativamente più importante che è dato dagli ingressi irregolari. È evidente che vanno affrontate tutte le tipologie e che servono tre strategie diverse». A sottolinearlo all’Adnkronos Salute è Massimo Clementi, dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Il virologo Clementi: «In passato ci sono state fughe» L’esperto si focalizza in particolare sul tema dei ... Leggi su secoloditalia

