Covid, da oggi in vigore le nuove regole anti-contagio. Mascherine, tamponi obbligatori: ecco cosa cambia (Di giovedì 13 agosto 2020) Dopo il vertice tra il ministro della Salute Roberto Speranza e le Regioni, si delineano in modo più chiaro le nuove regole in vigore da oggi e valide fino al 7 settembre. Tra gli elementi più importanti già emersi nella giornata di ieri, mercoledì 12 agosto, vi è l’obbligatorietà del test molecolare o antigienico da effettuarsi con tampone per chi arriva in Italia da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. L’ordinanza prevede per “le persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Repubblica di Malta o Spagna” e arrivano negli aeroporti e nei porti “la presentazione ... Leggi su tpi

