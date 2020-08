Covid, avviso garanzia per Conte e 6 ministri. Procura “Archiviare” (Di giovedì 13 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio Conte e i ministri Bonafede, Di Maio, Gualtieri, Guerini, Lamorgese e Speranza hanno ricevuto una notifica riguardante un avviso ex art. 6, comma 2, legge cost. n. 1/1989 da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. L'avviso riguarda la trasmissione al Collegio di cui all'art. 7 della citata legge cost. n. 1/1989 degli atti di un procedimento penale iscritto per i delitti di cui agli artt. 110, 438, 452 e 589, 323, 283, 294 c.p., che origina da varie denunce da parte di soggetti terzi provenienti da varie parti d'Italia. Lo rende noto in un comunicato la Presidenza del Consiglio, osservando che la trasmissione da parte della Procura al Collegio, in base alle previsioni di legge, è un atto dovuto. Nel ... Leggi su iltempo

