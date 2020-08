Covid-19, sale il valore dell’indice Rt, nove regioni sopra l’1: il dato della Campania (Di giovedì 13 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNel periodo tra il 3 e il 9 agosto, in Italia, il numero di contagi da coronavirus «rimane nel complesso contenuto», ma è aumentato: e non ci sono state regioni dove non sono stati registrati nuovi casi. La situazione, dunque, è «a rischio di peggioramento»: tanto che, in 9 regioni, l’indice Rt ha superato il valore-soglia di 1, e ci sono ormai quasi 1000 focolai attivi — 225 dei quali nuovi. A scriverlo sono il ministero della Salute e l’Istituto superiore di Sanità nel report settimanale, secondo cui invece tre regioni, Basilicata, Calabria e Molise, hanno un valore pari a zero. La cifra ha superato il valore di soglia in Abruzzo, Liguria, Lombardia, ... Leggi su anteprima24

TgrCalabria : + 12 rispetto a ieri. Sale il numero dei positivi al #Covid_19 in #Calabria. Dopo il caso del ragazzo positivo che… - sale_tell : @DarkLadyMouse @sioavessiprevis Siamo tutti arrabbiati e preoccupati per il Covid e cerchiamo a tutti i costi il ca… - AngeloCastro81 : RT @TgrCalabria: + 12 rispetto a ieri. Sale il numero dei positivi al #Covid_19 in #Calabria. Dopo il caso del ragazzo positivo che ha freq… - mila_lucisano : RT @TgrCalabria: + 12 rispetto a ieri. Sale il numero dei positivi al #Covid_19 in #Calabria. Dopo il caso del ragazzo positivo che ha freq… - morettweet : RT @TgrCalabria: + 12 rispetto a ieri. Sale il numero dei positivi al #Covid_19 in #Calabria. Dopo il caso del ragazzo positivo che ha freq… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid sale Covid, festa "avvelenata": Ieri nove casi, sale l’incubo Corfù. Altri 3 ragazzi dall’isola LA NAZIONE Coronavirus, in Calabria stop a discoteche e balli nei lidi

ai fini del contenimento della diffusione” del coronavirus, “sospende tutte le attivita’ che hanno attinenza con il ballo, quindi sale da ballo, discoteche e locali assimilati come i lidi balneari, ...

Covid, due migranti positivi a Lecce oggi e, ieri, un contatto dei 19 enni tornati da Malta. 16 casi in Puglia

PUGLIA – La curva dei contagi va avanti: il virus continua a circolare anche in provincia di Lecce. Ieri è risultato positivo uno dei contatti dei 19 enni tornati dalla Grecia e da Malta: salgono i co ...

ai fini del contenimento della diffusione” del coronavirus, “sospende tutte le attivita’ che hanno attinenza con il ballo, quindi sale da ballo, discoteche e locali assimilati come i lidi balneari, ...PUGLIA – La curva dei contagi va avanti: il virus continua a circolare anche in provincia di Lecce. Ieri è risultato positivo uno dei contatti dei 19 enni tornati dalla Grecia e da Malta: salgono i co ...