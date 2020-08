Covid-19, Ministro Speranza: test o tampone prima di tornare in Italia (Di giovedì 13 agosto 2020) Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha proposto alle regioni per chi arriva da Spagna, Croazia, Malta e Grecia la seguente soluzione: certificazione di un test molecolare o antigene negativo fatto nelle ultime 72 ore o obbligo di tampone entro 48 ore dal rientro in Italia Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha proposto alle Regioni, nella riunione con il Ministro Francesco Boccia, per chi arriva da Spagna, Croazia, Malta e Grecia la seguente soluzione: certificazione di un test molecolare o antigene negativo fatto nelle ultime 72 ore o obbligo di tampone entro 48 ore dal rientro in Italia. L’ordinanza che è al centro del confronto con le Regioni prevederebbe anche la ... Leggi su zon

GianlucaVasto : @matteosalvinimi ORDINE DEL GIORNO - Giovedì 6 agosto 2020 249a Seduta Pubblica I. Discussione del disegno di legge… - euro_ii : RT @patricktrancu: Ministro Istruzione #Azzolina Dimissioni? “Mai pensato. Sulla scuola abbiamo fatto miracoli”. ?????? #crisismanagement #Cov… - Regione_Abruzzo : RT @DipAffRegionali: In queste settimane sarà organizzata la ripartenza a pieno regime del #trasporto pubblico locale e inizierà il confron… - DipAffRegionali : In queste settimane sarà organizzata la ripartenza a pieno regime del #trasporto pubblico locale e inizierà il conf… - MarySpes : RT @NonVaccinato: - Cresce la critica al requisito della #mascherina nelle scuole. Il dott Karin Michael ha scritto una lettera aperta al m… -