Covid 19, l’appello dell’Unità di crisi della Campania: Restate in Italia. E chi rientra contatti subito la propria Asl (Di giovedì 13 agosto 2020) Un invito a restare in Italia “e dare respiro alle nostre strutture turistiche” e alcune precisazioni sulle modalità da adottare in merito ai rientri in Campania sia da parte di turisti stranieri che di residenti. È quanto si legge in una nota dell’Unità di crisi della Regione Campania. I turisti stranieri, si spiega in una nota, “che peraltro aiutano la ripresa della nostra economia, vengono controllati negli aeroporti e alle frontiere. Inoltre vengono ulteriormente controllati negli alberghi e nelle strutture di accoglienza e non hanno ovviamente relazioni capillari con le nostre comuntà”. “I nostri concittadini partiti per lavoro o per vacanza, quando rientrano, hanno ovviamente attività di ... Leggi su ildenaro

