Covid-19, deceduto il cognato di Maradona: anche il Pibe de Oro farà il tampone (Di giovedì 13 agosto 2020) In queste ore, dall’Argentina giunge una triste notizia. È venuto a mancare, a causa del Coronavirus, il cognato di Diego Armando Maradona. anche la sorella di Diego è positiva, ma asintomatica. Il Covid-19, quindi, continua a mietere vittime e non ha intenzione di fermarsi. Sono ormai milioni e milioni i contagiati in tutto il Mondo … L'articolo Covid-19, deceduto il cognato di Maradona: anche il Pibe de Oro farà il tampone Leggi su dailynews24

roberta_fasani : @GenoveffaReloa1 @Lucia37603819 @Mauri_0812 @25O319 @doluccia16 @SensoDiNausea @1000_best Non mi pare che abbia det… - SamuBernunzio : RT @RubinoNina: @BottaMktg Mai conosciuto un malato di covid, alla mia vicina è deceduto il padre di vecchiaia, 100 anni e 7 giorni,il dott… - LordOfRings69 : @Carlo21077161 Se era in Italia sarebbe figurato come deceduto da covid. - enzuccino : RT @galatacla: Türkiye için de, çok güncel bir mesaj! Si Chiamava Shankar Kurade, uomo d'affari indiano che indossava 1mascherina d’oro ma… - Maryljacb : @AretusaMoro @ivansaracino @RobyGiotto @marianna_eg @EleLe08 @JohnSmith120652 @Giovann31358512 Crollo incidenti st… -