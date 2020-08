“Cosa sta succedendo in Italia”. Coronavirus, i dati allarmanti dell’Istituto superiore di sanità (Di giovedì 13 agosto 2020) Dopo la “riduzione nel numero di casi di infezione da SARS-CoV-2 grazie alle misure di lockdown, l’Italia si trova in una fase epidemiologica di transizione con tendenza ad un progressivo peggioramento”. Lo evidenzia il report Istituto superiore di sanità-ministero della Salute con il monitoraggio della situazione italiana. “Anche in questa settimana si rileva la trasmissione diffusa del virus su tutto il territorio nazionale – si legge – che, quando si verificano condizioni favorevoli, provoca focolai anche di dimensioni rilevanti”. “Spesso associati all’importazione di casi da Stati esteri (anche al rientro dopo periodi di vacanza in Paesi a più elevata circolazione virale)”. La situazione descritta nel report mostra, dunque, “importanti segnali di allerta per un possibile aumento della ... Leggi su caffeinamagazine

