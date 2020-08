Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 13 agosto (Di giovedì 13 agosto 2020) I numeri coronavirus 13 agosto segnano un’ulteriore salita del dato che riguarda i nuovi positivi: nelle ultime 24 ore ci sono 523 persone in più malate di coronavirus. Con questo dato almeno 252.235 persone hanno contratto il virus dall’inizio della pandemia. I morti oggi sono 6, dato che porta il totale dei decessi nel nostro paese a 35.231. I dimessi e guariti oggi sono 226 che, aggiungendosi a quelli registrati fino a ieri, portano il dato totale a 202.923 persone guarite. I soggetti attualmente positivi al coronavirus in Italia sono 14.081. LEGGI ANCHE >>> cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati ... Leggi su giornalettismo

