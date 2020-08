Coronavirus, Zangrillo insiste sull’aumento dei casi in Italia: «I contagiati non sono malati» (Di giovedì 13 agosto 2020) L’aumento dei contagi in Italia, che ieri sono tornati a sfiorare i 500, riaccende il dibattito tra i più cauti e gli ottimisti. Se per il coordinatore del Comitato tecnico scientifico la situazione è preoccupante, meno allarmista è il parere di Alberto Zangrillo, accusato da alcuni di “negazionismo” per la sua teoria secondo cui il Coronavirus ha perso di intensità. Secondo Zangrillo, primario dell’ospedale San Raffaele di Milano, i nuovi dati non devono preoccuparci perché «essere contagiati non significa essere malati». Numeri, quelli diffusi dalla Protezione civile, che «sono la conferma di ciò che ho detto il 28 aprile, quando appena usciti dalla fase più ... Leggi su open.online

