Coronavirus, Zangrillo: "Essere contagiati non significa essere malati. Serve vaccinazione di massa contro l'influenza" (Di giovedì 13 agosto 2020) Le ultime notizie sui contagi sono “la conferma di quello che ho detto il 28 aprile, quando appena usciti dalla fase più drammatica dell’epidemia dissi che dovevamo imparare a convivere col virus. essere contagiati non significa essere malati”: è questa l’opinione del professor Alberto Zangrillo, il direttore della Terapia intensiva del San Raffaele di Milano intervenuto ieri sera durante la trasmissione In Onda su La7.Zangrillo ha proseguito: “Fa bene il governo ad adottare con le regioni tutte le norme per cercare di identificare precocemente i contagiati. Non dobbiamo però confondere il contagiato con il malato. Il contagiato ha un’evidenza ... Leggi su huffingtonpost

