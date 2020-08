Coronavirus, Zangrillo: “Contagiato non va confuso con malato”. E Twitter si scatena: “Anestetista non va confuso con virologo” (Di giovedì 13 agosto 2020) Ospite a In Onda, è tornato a parlare il professore Alberto Zangrillo, direttore della terapia intensiva del San Raffaele di Milano. E commentando il dato dell’aumento dei contagi (ieri si è parlato di 481 nuovi casi registrati in un giorno, contro i 412 del giorno precedente; allo stesso modo sono aumentate le vittime: dalle 6 … L'articolo Coronavirus, Zangrillo: “Contagiato non va confuso con malato”. E Twitter si scatena: “Anestetista non va confuso con virologo” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

