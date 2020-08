Coronavirus, Zangrillo a La7: “Essere contagiati non vuol dire essere malati” (Di giovedì 13 agosto 2020) “L’aumento dei contagi di questi giorni? Fa bene il governo ad attuare le norme per identificare precocemente i contagiati. Fatta questa premessa, dico che è fondamentale non confondere il contagiato con il malato“. A dirlo, ospite a In Onda su La7, è il professore Alberto Zangrillo, direttore della terapia intensiva del San Raffaele di Milano. “Il contagiato è semplicemente colui che è venuto in contatto col virus e fortunatamente non manifesta una sintomatologia clinica tale per cui debba essere di competenza del medico”, ha spiegato Zangrillo, che poi ha ribadito il concetto: “essere contagiati di Sars-Cov2 non vuol dire essere malati, non ha alcun ... Leggi su ilfattoquotidiano

ilfattovideo : Coronavirus, Zangrillo a La7: “Essere contagiati non vuol dire essere malati” - filippo46c : Italiota medio che rifiuta la mascherina. #Covid_19 #coronavirus #covid19 #coronavirusitalia #covid19italia… - MRC_uscITA : RT @Libero_official: 'Cosa dicono gli ultimi dati'. Alberto #Zangrillo, l'ultima teoria sul #coronavirus manda su tutte le furie gli allarm… - mludodc : RT @azangrillo: Parla Zangrillo: l'emergenza Covid? È finita da due mesi - digitalnomad22 : #coronavirus #FakeNews #Infodemia notizie scientifiche non verificate hanno causato migliaia di ricoveri e anche mo… -