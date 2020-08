Coronavirus: Venezuela, ministro Comunicazioni positivo (Di giovedì 13 agosto 2020) ANSA, - CARACAS, 13 AGO - Il ministro delle Comunicazioni del Venezuela, Jorge Rodríguez, ha riferito di essere risultato positivo al Coronavirus, mentre il Paese continua a registrare record ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Venezuela Coronavirus: Venezuela, ministro Comunicazioni positivo - Ultima Ora Agenzia ANSA Coronavirus mondo, allerta in Germania: altri 1.445 casi, allarme giovani

Mondo - Berlino: "Un trend preoccupante". Venezuela: positivo fedelissimo di Maduro. Altri 1.500 morti in un giorno negli Usa. Brasile: 3 milioni di contagiati. Boom in Ucraina. Galizia: divieto di fu ...

(ANSA) - CARACAS, 13 AGO - Il ministro delle Comunicazioni del Venezuela, Jorge Rodríguez, ha riferito di essere risultato positivo al coronavirus, mentre il Paese continua a registrare record giornal ...

