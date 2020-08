Coronavirus: Usa, 56mila casi e 1.500 morti in 24 ore (Di giovedì 13 agosto 2020) ROMA, 13 AGO - Gli Stati Uniti hanno registrato ieri quasi 56.000 nuovi casi e 1.500 decessi provocati dal Coronavirus: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. Secondo questi dati,... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

