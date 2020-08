Coronavirus, ultimi aggiornamenti: oggi in Italia altri 523 contagi e 6 vittime. In rialzo le terapie intensive (Di giovedì 13 agosto 2020) I dati aggiornati al 13 agosto sulla diffusione del contagio nel nostro paese in base al monitoraggio delle Regioni, del ministero della Sanità e della Protezione civile Leggi su ilsole24ore

