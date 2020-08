Coronavirus, torna il lockdown: per il CTS è “inevitabile” (Di giovedì 13 agosto 2020) L’Italia vive l’incubo della seconda ondata di Coronavirus: troppi contagi, soprattutto importati, e per il CTS nuovi lockdown saranno inevitabili “lockdown inevitabili”. Dal CTS arriva la frase che nessuno voleva sentire. Il coronavius fa ancora paura, anzi forse ne fa di più perché sembrava un incubo che ci eravamo messi alle spalle. Invece è lì, continua a far paura, con la curva dei contagi che da settimane ormai è data in salita. Un aumento scontato, previsto, ma che non manca di generare allarme. “C’è grande preoccupazione” dice Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, in un’intervista al Corriere della Sera. La preoccupazione è data dall’ascesa dei numeri generali ma non solo. Ci sono i giovani a ... Leggi su bloglive

Calabria, si torna alle mascherine

TORNA L’OBBLIGO DELL’USO DELLE MASCHERINE ALL’APERTO. Lo ha appena comunicato il Presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, emanando una precisa ordinanza: Dalla mezzanotte di oggi, è disposto ...

