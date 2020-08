Coronavirus, Santelli chiude la movida in Calabria (Di giovedì 13 agosto 2020) Ordinanza della presidente della Regione valida fino al 7 settembre. Il provvedimento dopo il caso del ragazzo ricoverato per Covid dopo essere stato in discoteca a Soverato. Rossi (Toscana): "Pronto a chiudere, ma facciamolo in tutto il Paese". In programma nuovo incontro... Leggi su repubblica

Agenzia_Ansa : #Lockdown2 Secondo il #Cts se la situazione sfugge saranno possibili chiusure - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Calabria: Santelli chiude discoteche e sale da ballo #calabria - IlContiAndrea : La #Santelli non mi è mai piaciuta per diversi motivi, ma posso dire che in questo caso ha fatto benissimo e quando… - giovannaconfal4 : RT @Agenzia_Ansa: #Lockdown2 Secondo il #Cts se la situazione sfugge saranno possibili chiusure - buscaddu : RT @Agenzia_Ansa: #Lockdown2 Secondo il #Cts se la situazione sfugge saranno possibili chiusure -