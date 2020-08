Coronavirus, Salvini: “Migranti l’unico problema, il governo ha morti sulla coscienza” (Di giovedì 13 agosto 2020) ROMA – “L’unico problema legato al virus non sono i ragazzi che ballano ma quelli che sbarcano”. Matteo Salvini, segretario della Lega, lo dice in una diretta Facebook da Forte dei Marmi (Lucca). Per Salvini “non e’ un nemico pubblico il ragazzo che va in spiaggia, in discoteca ristorante”. Leggi su dire

