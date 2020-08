Coronavirus: restrizioni nelle discoteche, scontro fra Governo e Presidenti di regioni, metà sono per il no (Di giovedì 13 agosto 2020) Per le discoteche si va verso una stretta per contrastare il fenomeno degli assembramenti dovuti alla movida in questo periodo estivo, in particolare nei confronti dei locali all'aperto dove non vengono rispettate le misure anti-Covid come il distanziamento Leggi su firenzepost

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus restrizioni Coronavirus, in Grecia tornano le restrizioni: vietati gli eventi in piedi e limitazioni per bar e ristoranti Il Fatto Quotidiano Test per chi rientra da alcuni Paesi, cosa dice l'ordinanza

Restrizioni e controlli più decisi per gli stabilimenti-discoteche in vista di Ferragosto. Ma c’è il «no» di almeno la metà dei governatori, divisi in Conferenza delle Regioni. In piena estate e con i ...

"Ho riabbracciato mia madre dopo sei mesi"

Un abbraccio che vale mille parole, un contatto dopo mesi di lontananza fisica dai propri cari. Francesca Betti, 46enne infermiera di Forlì, martedì ha potuto riabbracciare sua madre di 77 anni, Anna ...

