Coronavirus | OMS | rimandare i trattamenti odontoiatrici non urgenti

In un documento diffuso ieri, l'Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia di rimandare i trattamenti odontoiatrici non urgenti per ridurre il rischio di contagio da nuovo Coronavirus: tra questi si citano controlli, pulizia dentale e cure preventive o estetiche. I trattamenti urgenti vanno invece fatti: si elencano quelli per le infezioni orali acute, gonfiori, infezioni sistemiche, sanguinamenti, dolore forte non trattabile con farmaci, traumi dentali e interventi richiesti prima di altre procedure urgenti. Secondo l'OMS fornire trattamenti urgenti può evitare che i pazienti vadano al pronto soccorso. Nel caso in cui si debba andare nello studio del dentista, andrà fatto

