Coronavirus, Oms: 'Per evitare rischi rimandare visite odontoiatriche non urgenti' - Ma i dentisti non ci stanno (Di giovedì 13 agosto 2020) L' Oms fa infuriare i dentisti. L'Organizzazione mondiale della Sanità, ha rilasciato un nuovo documento in cui invita a rimandare i trattamenti odontoiatrici non urgenti . Una misura che sarebbe ... Leggi su tgcom24.mediaset

repubblica : Coronavirus, l'Oms sceglie Monti per la super commissione sulle politiche sanitarie - SkyTG24 : Coronavirus, Oms Europa: Monti guiderà la super commissione sulle politiche sanitarie - fattoquotidiano : Coronavirus, l’Oms Europa istituisce una commissione per rivedere i sistemi sanitari: Mario Monti sarà il presidente - parcheggiando : RT @ultimenotizie: Diecimila, delle oltre 35mila vite perse in Italia a causa del coronavirus si sarebbero potute salvare, se il nostro Pae… - italiaserait : Coronavirus: l’Italia ‘snobbò’ le linee guida dell’Oms che ci avrebbero risparmiato almeno 10mila vittime? -