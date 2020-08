Coronavirus oggi nel Lazio: il bollettino per il 13 agosto (Di giovedì 13 agosto 2020) L’andamento dei contagi di Coronavirus nel Lazio oggi secondo i dati del bollettino della Regione: oggi 36 nuovi positivi La Regione specifica nel bollettino che tra i 36 nuovi casi 22 riguardano rientri dall’estero: quattro i casi di rientro da Malta, tre casi da Corfù e uno da Grecia, due casi da Ibiza e due da Barcellona, due casi da Francia, due i casi da Ucraina, un caso da Germania, un caso da Romania, un caso da Albania, un caso da Bulgaria e due casi da Sri Lanka La situazione del Coronavirus nel Lazio (dal Messaggero)L'articolo proviene da nextQuotidiano. Leggi su nextquotidiano

