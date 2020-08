Coronavirus, oggi 523 nuovi positivi in Italia: aumentano anche i ricoverati in reparto e in terapia intensiva, tutti i DATI Regione per Regione (Di giovedì 13 agosto 2020) I DATI sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 6 morti, 226 guariti e 523 nuovi casi su 51.188 tamponi. oggi è risultato positivo l’1,02% dei test processati, in linea con gli ultimi giorni. Le Regioni con il più alto numero di casi restano le solite della pianura Padana: Veneto (84), Lombardia (74), Liguria (63), poi la Sicilia (42), l’Emilia Romagna (37) e il Lazio (36). L’unica Regione d’Italia senza casi è stata oggi la Valle d’Aosta. Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 252.235 casi totali 35.231 morti 202.923 guariti Il pazienti attualmente ... Leggi su meteoweb.eu

